Asırlık çınar ağacının korumaya alınması istendi

Mersin'in Mut ilçesindeki Kelceköy Mahallesinde zararlı böcekler yüzünden dalları kurumaya başlayan asırlık çınar ağacının ilaçlanarak koruma altına alınması istendi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, yaklaşık 300 yıllık çınar ağacının, zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğradığını ifade ederek, "Böcek tahribatına maruz kalmasından dolayı gövde kısmı çürümeye başlayan asırlık çınarın ilaçlanması lazım. Eğer ilaçlama ve bakım yapılmazsa, önlem alınmazsa devrilme tehlikesi büyüktür. Ayrıca böyle asırlık ağaçlar korumaya alınıyor bunun da korumaya alınmasını istiyoruz. Dalların büyük ve uzun olmasından dolayı kuruyan dallar bir anda kırılıp yere düşüyor, bu da gölgesinden faydalanmaya gelen vatandaşlara zarar vereceğinden dolayı yetkililerin bir an önce tedbir alıp zararlı böceklere karşı ilaçlama, kuruyan dallarının kesilmesi ve korumaya alınması gerekmektedir” dedi.

Kelceköy Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Özkan ise mahalledeki ağaçların eskiden salma suyla sulandığını hatırlatarak, "Şimdi ise damla sulamayla sulayarak elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız gövde kısmında bakımsızlık nedeniyle zararlı böcekler çoğalmaya başlamış. Ayrıca kuruyan dallar çoğalmış. Zararlı böcekler çınar ağacına zarar verdiği gibi kuruyan dallarda altında gölgeleyen mahalle sakinlerine zarar veriyor. Yetkililerin mahallemizin sembolu olarak bildiğimiz çınar ağacının koruma altına alınmasını, zararlı böceklere karşı ilaçla mücadele yapılması ve kuruyan dalların temizlenmesini istiyoruz” diye konuştu.