Asker olmanın gururunu yaşadılar

MERSİN (İHA) – Mersin'deki engelli bireyler, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı sorumluluğunda düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaparak, asker olmanın gururunu yaşadı. Engelli askerler, özellikle yemin ederken ve terhis belgelerini alırken büyük heyecan yaşarken, aileleri de gözyaşlarına hakim olamadı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı sorumluluğunda engelli bireyler için ‘Temsili Askerlik Töreni' düzenlendi. Garnizon içinde gerçekleştirilen törende, 42 engelli birey, bir gün boyunca askeri eğitim alarak terhis oldu. Mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunan, bahriyeli üniformalarıyla yemin eden ve terhis belgelerini alan engellilerin bazılarının ellerine yakılan kına da dikkat çekti.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, protokol üyeleri, askerler ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

“Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygularını paylaşmak bize manevi güç verdi”

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, bugün bir gün süreli kutsal vatani görevini yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılan özel bireylerin yemin törenini yapacaklarını söyledi. Bu özel günde, askerlik hizmetinin çok daha fazla anlam kazandığını vurgulayan Gürbüz, “Askerlik Kanunu'na göre silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımız, bu hak ve ödevlerini her yıl mayıs ayında bir gün süreli yerine getirmekte ve teskerelerini almaktadır. Temsili askerlik uygulaması, bugün vatandaşlarımız ve ailelerinin bir gün süreli dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir. Temsili askerlik uygulaması, yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak dünyadaki ilk ve tek uygulama olması nedeniyle daha da büyük önem kazanmıştır” dedi.

Engelli bireylere ve ailelerine de seslenen Gürbüz, “Değerli aileler, kıymetli yavrularına destek olmak üzere çalışma ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerle ve silah arkadaşlarımızla böyle anlamlı bir gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duyduk. Bir gün için bize emanet ettiğiniz evlatlarınız, birlik ve beraberliğin sembolü olarak karşınızda gururla durmaktadırlar. Onları bugüne getiren anne ve babaları tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçikler, Türk Silahlı Kuvvetleri, köklü gelenekleri, disiplinli eğitim seviyesiyle milletin bağrından çıkmış, yüce Türk milletine sadakatle hizmet eden, aldığı her görevi üstün başarıyla yerine getiren çok yüce bir kurum ve Türk milletinin geleceğe uzanan bir kapısıdır. Bugün, hatırası hayat boyu anılarınızdan ve yüreğinizden silinmeyecek mutlu bir gün olmuştur inşallah. Sizlerin sevgilerinizde ve düşüncelerinizde engel yoktur. Biz bugün bunları gördük, yaşadık. Sizleri seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da gönlümüzün ve komutanlığımızın kapıları sizler için sonuna kadar açık olacak” diye konuştu.

Tuğamiral Gürbüz'ün konuşmasının ardından, bir günlük temsili askerlik yapan 42 engelli birey, yemin ederek askerlik görevlerini tamamladılar.

“Artık bizim de anlatacağımız askerlik anılarımız var”

Temsili askerler adına konuşma yapan engelli birey Fırat Can Şahin ise, “Her insanın hayatında unutmayacağı anlar vardır. Biz de bugün burada ailelerimizle beraber bu anı yaşıyoruz. Çünkü bugün bir günlüğüne de olsa disiplini ve kahramanlığı ile dünyaya nam salmış Türk ordusu saflarına katıldık. Bugüne kadar her anne ve babanın fedakarlıklarla yetiştirdiği evlatlarını askere uğurlarken yaşadığı sevinç ve gururu bu kez biz de yaşadık, ailelerimize de yaşattık. Ayrıca, bu şerefli üniformayı giyip yemin ederek, içimizdeki burukluğu gurur ve kıvanca dönüştürdük. Artık bizim de anlatacağımız askerlik anılarımız var. Bütün bunların bizim için neler ifade ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Bundan sonra Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak için her Türk genci gibi elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel askerler, gururla teskerelerini aldılar.

Mutluluk, heyecan ve gururu bir arada yaşadılar

Törenin ardından duygularını dile getiren engelli bireyler, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söylediler. Heyecanlarını ve yaşadıkları gururu anlatmalarının mümkün olmadığını belirten özel askerler, ailelerine bu güzel günü yaşattıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Tören sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamayan anne ve babalar da evlatlarıyla gurur duyduklarını ifade etti.