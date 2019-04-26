ASKON Mersin Şube Başkanı Arslan'dan Gültak ve Tarhan'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

MERSİN (İHA) – Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

ASKON Mersin Şube Başkanı Arslan, başkan yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 31 Mart seçimlerinde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gültak'a ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten Arslan, bu zorlu görevinde başarılar diledi.

Başkan Gültak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. Akdeniz'i daha güzel ve yaşanılır bir hale getirmek için projelerini birer birer hayata geçireceğini belirten Gültak'a, Arslan tarafından çiçek ve günün anlamına özel hazırlanan hediye takdim edildi.

Hasan Arslan, beraberindeki heyetle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı da ziyaret etti. ASKON Heyeti, Tarhan'ı tebrik ederek, yeni dönemde görevinde başarılar dilediler. Tarhan'a nazik ve sıcak karşılamaları için teşekkür eden Arslan, çiçek ve günün anlamına özel hazırlanan hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tarhan, Mezitli halkına daha güzel hizmetler yapmak için her türlü imkanlarını kullanacaklarını kaydetti. Bu dönemde daha güzel ve yemyeşil bir Mezitli için seferber olacaklarını vurgulayan Tarhan, Arslan Ailesini çok yakından tanıdığını, hayırsever ve yardımsever bir ailenin Mersin için büyük bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.