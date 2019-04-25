ASKON Şube Başkanı Arslan'dan belediye başkanlarına ‘hayırlı olsun' ziyareti

MERSİN (İHA) – Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, yönetimiyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, tebrik edip görevlerinde başarılar diledi.

ASKON Şube Başkanı Arslan, başkan yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti. Arslan, “Sayın Başkan, Mersin için güzel bir kazanım oldu, sizi tebrik ediyorum. Eminim Mersin'imize faydalı ve güzel hizmetleriniz olacak, hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Arslan'ın, günün anısına özel olarak hazırlanan hediyeyi Seçer'e takdim etti.

Başkan yardımcıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından konuşan Seçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mersin'le ilgili güzel projelerimiz olacak. 1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

ASKON Yönetimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e de makamında ziyarette bulundu. Günün anısına özel olarak hazırlanan çiçek ve hediyenin takdim edilmesinin ardından Şube Başkanı Arslan, Özyiğit'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

ASKON Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerini tanıtmaları ve karşılıklı iyi niyet temennilerinden sonra Abdullah Özyiğit deiİş adamlarının kendisini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür ziyaretlerin devam etmesi temennisinde bulundu.