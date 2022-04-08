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Aslan, şehitleri unutmadı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Polis Haftası kapsamında şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Aslan, bir sıkıntılarının olup, olmadığını sordu.


Polis Haftası etkinleri Mersin'de devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Şehitliğini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ile birlikte şehitliği ziyaret eden Aslan, burada şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenerek, bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu programda, hüzünlü anlar yaşandı.

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