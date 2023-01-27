Aslan: "Suç ve suç unsurlarının her çeşidi ile mücadele ediyoruz"

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin'de suç ve suç unsurlarının her çeşidi ile çok büyük mücadeleler verdiklerini belirterek, "Huzurun ve güvenin bozulmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aslan, beraberinde bazı emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) gazetecilerle bir araya geldi. MGC Başkanı Kaya Tepe, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan gazeteciler tarafından karşılanan Aslan, Mersin'de görev yaptığı süre boyunca şehrin huzur ve güven ortamında kalması için büyük çabalar harcadıklarını ve meyvelerini aldıklarını söyledi. “Çok kıymetli ve fedakar bir ekibimiz var" diyen Aslan, "El ele vererek çok ciddi operasyonlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ve daha da büyük devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Aslan, “Mersin özelinde bakarsak biz de 1,5 yıldır burada görevdeyiz. Buraya gelmeden önce bir brifing aldık arkadaşlarımızdan. Bunu da sürekli güncelliyoruz, gayet başarılı bir şekilde gidiyoruz” diye konuştu. Yaşadığı bir anıyı aktaran Aslan, “Erzurum'da iken gece bir olay olmuştu. Olay bittikten sonra polis evine geçtik. Kadın çalışanlar gece nöbetinden dönüyorlardı ya da nöbete gidiyorlardı. Sanırım hemşireydiler. İşte dedim huzur bu. Biz de kendi açımızdan huzuru, güveni sağlamak için ben ve arkadaşlarım var gücümüzle çalışıyoruz. Çok kıymetli, fedakar bir ekibimiz var. Onlarla el ele, gönül gönüle vererek çok ciddi operasyonlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yapacağız. Huzurun ve güvenin bozulmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Hırsızlık olayları yarıdan fazla azaldı"

Mersin'in büyüyen ve göç alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Aslan, “Bu tip yerlerde devlet kurumlarının çok güçlü ve çok adaletli olması lazım. Çünkü buraya gelen kişi, şehri tanımıyor, kimseyi de tanımadığını var sayarsak her şeyi devletin kurumlarından bekliyor. Biz de bunun farkındayız ve en üst seviyede adaleti sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun semerelerini de alıyoruz. Vatandaştan güzel tepkiler geliyor. İnanın herkesten bilgi yağıyor. Halka karşı verdiğimiz bütün sözleri tutunca bizlere de bilgi yağıyor. Onları da değerlendirince inanılmaz güzel işler oluyor" dedi.

Asayiş Şubenin istatistiklerine göre, hırsızlık olaylarında, evden, iş yerinden hırsızlıklarda yarıdan fazla azalma olduğu bilgisini paylaşan Aslan, şöyle devam etti; "Bunun yanında trafik kazalarında yüzde 20 kadar bir düşüşümüz var. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor ve hepsi alanında uzmanlaşmış vaziyetteler zaten. Büyük özveri var. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun her ne ihtiyacımız varsa anında hem bize hem bütün ülkeye yardımcı oluyor. 1980'lerden bu yana gerek eğitim gerekse teçhizat konusunda inanılmaz değişimler gelişmeler oldu. Mersin'de suç ve suç unsurlarının her çeşidi ile ben ve arkadaşlarım çok büyük mücadele veriyoruz. İnşallah bu yılın da böyle geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz."