Aslanhan, orman yangınları konusunda uyardı

Aslanhan, yaz mevsimi nedeniyle vatandaşların yaylaya çıktıklarını, yaylacı ve piknikçilerin ormanlık alanda ateş yakmasının yangınlara yol açabileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan olası bir yangın tehlikesine karşı 'Alo 177' ihbar hattını aramalarını isteyen Aslanhan, "Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı kurum olarak her türlü önlemi aldık. Ancak, yangınların çoğunluğunun insan faktörüne dayanması nedeniyle halkımıza büyük görev düşüyor" dedi.

Muhammed Aslanhan, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız sigara izmaritlerini özellikle kuru otların bulunduğu yerlere atmasınlar. Piknik yaptıktan sonra çöplerini kontrol etmeden, söndürmeden kesinlikle ayrılmasınlar. Dikkat edersek vatandaş, millet buna hassasiyet gösterirse bize de iş düşmez, orman yangını da çıkmaz. Doğanın akciğeri, insanlar için önemli bir doğal zenginlik kaynağı olan ormanlarımız zarar görmemiş olur. Çıkacak küçük bir yangın çok büyük zararları doğuracağı unutulmamalı. Yanan her ağaç milli ekonomimize de büyük zarar verir" şeklinde konuştu.