İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asma kış ortasında üzüm verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ocak ayında asmada yetişen üzüm görenleri şaşırttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ocak ayında asmada yetişen üzüm görenleri şaşırttı.


Kızılmurat Mahallesi'nde bir evin avlusunda bulunan asmada kış ortasında olunmasına rağmen doğal yollardan yetişen üzüm görenleri hayretler içinde bırakıyor. Yaklaşık 20 yaşında olan asmada halen 9-10 salkım üzüm olması görenleri şaşkına çeviriyor. Yakup Boncuk adlı şahsın evinin bahçesindeki 3 kök asmada halen 8-10 civarında salkım üzüm bulunurken, asmanın henüz yaprakları da tamamen dökülmedi.


Yakup Boncuk görenlerin üzümü inceleyip, birer tane yediğini ve tadının da güzel olduğunu söyledi.


Yaprakları kurumaya başlayan asmadan yaklaşık 10 salkım üzüm çıktığını gören iş yeri sahibi Yakup Boncuk, “Ülkede kar kış kıyamet yaşanırken asmamız üzüm verdi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.