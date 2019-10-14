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Astsubaylar Günü Mersin'de kutlandı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) kuruluşunun 35’inci yıldönümü ve Astsubaylar Günü, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) kuruluşunun 35'inci yıldönümü ve Astsubaylar Günü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur ile astsubaylar katıldı.


Törende, Başkan Kur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Halli Kur, TEMAD'ın 98 şubesinde 120 emekli astsubay üyesi olduğunu söyledi. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Kur, "Üzerinde bulunduğumuz coğrafyada dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada huzur içinde yaşayabilmek için mücadele etmek hepimizin görevidir. Bizim devletimize ve ordumuza olan sadakatimiz sonsuz olup ülkemizin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukumuzu bitirmek için saldırı yapanlara karşı birlik ve beraberlik içinde devletimizin yanında olmak asli görevimiz olup, bunun en güzel yanını da Ömer Halisdemir gibi kahramanlar vermişlerdir. İşte bu ülke için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan en çok şehidi ve gazisi olan, TSK'nın omurgasını oluşturan bu toplum çözülemeyen özlük haklarını çözümünü beklemektedir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi kısa bir gösteri sundu.

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