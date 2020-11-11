Atatürk, Mersin'de sevdiği şarkılarla anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümüne özel bir konser düzenledi. Pandemi nedeniyle izleyici alınmadan gerçekleştirilen konser, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Konserde Atatürk'ün sevdiği 12 şarkı seslendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Kongre ve Sergi Sarayında özel bir konser düzenlendi. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korosundan oluşan 22 kişilik ekip, programda sahne aldı. Sahnenin şefliğini İlker Bozkurt üstlendi. Konser, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konserde, program sonuna dek Atatürk'e ait fotoğrafların yer aldığı bir gösterim yapıldı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, etkinlikte yine Atatürk'ün çok sevdiği zeybek oyununu sergiledi.