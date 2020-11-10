Atatürk, Mersin'de törenlerle anıldı

MERSİN (İHA) – Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Mersin'de düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte hem tören alanındakiler hem de caddelerdeki vatandaşlar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Mersin'deki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninin ilk bölümü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Tören, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun, sabah saat 08.45'te Cumhuriyet Meydanına gelerek tören mangasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanları ile diğer protokol üyeleri, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile kamu ve özel kuruluşların temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk sunduğu törende, saatler 09.05'i gösterdiği sırada sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Mersin'de 2 dakika boyunca adeta hayat durdu. Tören alanındaki katılımcıların yanı sıra caddelerdeki 7'den 70'e tüm vatandaşlar, Atatürk için 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, limandaki gemiler, balıkçı barınağındaki tekneler sirenlerini, motorlu araçlar klaksonlarını, lokomotifler de düdüklerini 2 dakika boyunca çalarak anmaya katıldılar. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile de Türk bayrağı önce göndere çekildi, daha sonra yarıya indirildi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından program Kültür Merkezinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce hazırlanan programda öğrenciler şiirler okurken, Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden anlamlı klip

Öte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü de Atatürk için bir klip hazırladı. Ulu Önder Atatürk'e saygılarını göstermek için karada, denizde tüm güvenlik personelinin saygı duruşuna geçtiği klipte, özel harekattan deniz timlerine, trafik polisinden yunuslara kadar her birimden güvenlik görevlileri, Ata'ya saygılarını selam durarak gösterdi.