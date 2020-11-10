Atatürk, Mezitli'de törenle anıldı

yıldönümünde, Mezitli Belediyesince düzenlenen törende anıldı.

Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi 82 yıl önce ölen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Atatürk Anıtına çelenk konuldu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği törende, saatler 09.05'i gösterdiği anda adeta hayat durdu. Siren seslerine otomobiller de kornalarıyla destek verdi. Saygı duruşu boyunca araçlar hareket etmeyerek Ata'sına saygılarını gösterdiler.

Başkan Tarhan yaptığı konuşmada, "Bir kez daha 82. ölüm yıl dönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Emperyalizme karşı, halkımızla birlikte kurtuluş savaşını gerçekleştirerek bizlere laik, demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini armağan eden büyük Atamıza saygımızı sunmak için bir araya geldik. Atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaşlaşma yolunda dev adımlar atarak bizlere demokratik bir ülke bıraktı. Bizlerin ve bizlerden sonra gelecek olan çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi yerlere, daha uç noktalara demokrasiyi taçlandırarak geliştireceğine inanıyorum. Atatürk'ün işaret ettiği gibi ülkemize düşmanlık yapan dahili ve harici bedbahtlar olacaktır. Bunların asla başarılı olamayacağını bugün bir araya gelen vatandaşlarımızla en iyi şekilde görüyoruz" dedi.

Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümünde Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde de bir tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, minikler Atatürk sevgilerini şarkılar, şiirler ve resimlerle dile getirdi. Her sınıfın ayrı ayrı Atatürk resimleriyle dolu tablo hazırladığı anmada, miniklerin Atatürk için düşüncelerini dile getiren mektuplarına da yer verildi.

Anma kapsamında Mezitli Belediyesinin tüm tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.