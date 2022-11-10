Atatürk, ölümünün 84. yılında Bozyazı'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Bozyazı ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile diğer protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Buradaki törenin ardından meydanda bulunanlar Bozyazı Müftülük Konferans Salonuna geçti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bozyazı Ortaokulu Müdürü Mehmet Sak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılında 10 Kasımların, Mustafa Kemal'in 57 yıllık hayatını, mücadelesini, millete kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından öneminin büyük olduğunu söyledi. Sak, “Mustafa Kemal, 20. yüzyılın başlarında bilim ve teknolojinin önemini tespit etmiştir. Kurtuluşun ekonomik bağımsızlıktan, ülkenin her bakımdan kalkındırılıp güçlendirilmesinden geçtiğini belirtmiş, batı uygarlığının biliminden, teknolojisinden yararlanarak, bunları özümseyerek çağdaş uygarlık düzeyine çıkıp, bu düzeyi de aşmayı milletinin önüne amaç olarak koymuştur. Gerçekten de 1920 ile 1938 yılları arasında sağlanan gelişme ve değişmeler, hem milletin birbiriyle kucaklaşması, hem de çağ ile yarışmak düşüncesiyle temellendirilmiştir. Uygulanması da milletin çağdaşlaşmaya katılması ve ona katkıda bulunması şeklinde olmuştur” dedi.

Törende daha sonra Bozyazı Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirlerin okunmasının ardından 'Atatürk Oratoryosu' ve türkü ile marşlar seslendirildi. 'Atatürk'ü Anma Haftası' dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Topsakaloğlu ve protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.