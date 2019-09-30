Atatürk Parkı'nın çehresi değişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, Çamlıbel'de yer alan Balıkçı Barınağı'ndan başlayarak Mersin Uluslararası Limanı'na kadar uzanan Atatürk Parkı içerisinde peyzaj çalışmalarına başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında topraklama, tesviye ve ağaçlandırma çalışmalarıyla park içerisindeki 2 bin metrekarelik beton alan, yeşil alana dönüştürüldü.

Uzun yıllar bakımsız kalan Atatürk Parkı'nda mobilya, ışıklandırma, zemin ve içme suyu ihtiyaçlarını da karşılayacak çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, farklı noktalara yerleştirdiği çeşmelerle vatandaşların büyük beğenisini topladı. Tuğla konseptli paslanmaz malzemeden yapılan dayanıklı çeşmeler parka yeni bir doku kattı.

Büyükşehir Belediyesi Marangozhanesi'nde belediyenin öz kaynakları kullanılarak üretilen mobilyalar, ihtiyaca göre parkın farklı noktalarına yerleştirildi. Kullanılamaz durumdaki çöp kovalarını değiştiren ekipler, uygun görülen yerlere çöp kovası takviyesi yaptı. Barınaktan anıta kadar yer alan bölgeye 5 adet kamelya, 2 adet piknik masası montajı yapan ekipler, 2 adet kullanılamaz haldeki bankı da yenileriyle değiştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca alandaki ışıklandırma çalışmaları için de incelemeler ve çalışmalar sürerken, parkın zemininde yer alan bozukluklar Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarılıyor.

Parkın cadde kısmı renkleniyor

Yeşilin yoğunluklu olduğu renkli bir Mersin oluşturmak için Atatürk Parkı'nın yola bakan iç kısmında çiçeklendirme çalışmalarına da büyük bir özveri ve titizlikle başlayan ekipler, Ulu Cami karşısında bulunan boş saksılara 6 adet Kıbrıs Akasyası ve 200 adet gül dikimi gerçekleştiriyor. Saksıların kenarında yer alan, oturma alanları da onarılıp, renklendirilerek estetik bir görünüme kavuşuyor.