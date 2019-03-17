Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 96. yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşılayarak, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ilk tören tren garında gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşıladı ve Türk bayrağını teslim aldı.

Buradaki törene Vali Su'nun yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Mersin milletvekilleri, kaymakamlar, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk'ü Mersin'e getiren temsili treni karşılayan Vali Su, trenden inen muharip gazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende konuşan Başkan Kocamaz, Atatürk'ün 5 Kasım 1918 yılında Mersin'e gelerek milli mücadelenin ilk işaretini buradan verdiğini belirterek, "Milli mücadele sonrasındaki Mersin'e ilk ziyaret İzmir İktisat Kongresi'nden hemen sonra 17 Mart 1923'te gerçekleşmiştir. Atamızın bu ziyaret günü, kendisini çok seven Mersinliler tarafından her yıl 'Atatürk Bayramı' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Atatürk o gün mareşal üniformalıydı. Büyük coşku içerisinde trenden indi. Mersinliler yere göğe sığmıyordu. Hükümet konağını, belediyeyi ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetini ziyaret etti” dedi.

Atatürk'ün Mersin'e 10 kez geldiğini ve her gelişinde önemli tespitlerde bulunduğunu kaydeden Kocamaz, “Atatürk şehrimize, bölgemize her gelişinde arkasında veciz sözler ve nasihatler bırakarak gitmiştir. ‘Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' derken, bunu sadece güvenlik anlamında sahip çıkma olarak söylememiş, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da sahip çıkmayı emretmiştir. Bir başka seferinde ‘Arkadaşlar dönüp Toros Dağları'na bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez' derken, yüce Türk milletine ve Mersinlilere ne kadar güvendiğini göstermiştir. Milletimize ve Mersinimize yaptıkları için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum. Mevlam, Atatürk gibi liderlerden milletimizi mahrum bırakmasın. Aziz milletimizi, vatanı ve devletiyle birlikte sonsuza kadar var etsin” ifadelerini kullandı.

Tören, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.