Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923 tarihinde Tarsus'a gerçekleştirdiği ziyaretin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tarsus Belediyesi, Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 100'üncü yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak Tarsus Tren Garında Atatürk'ün temsili karşılanması ile başlayan program, Cumhuriyet Meydanına Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş korteji ile devam etti. Meydanda Atatürk Anıtına çelenk sunularak, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Ardından kentin çeşitli okullarından katılım sağlayan öğrenciler şiirler okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı gerçekleştiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 100 yıl önce bugün, Fransız işgal kuvvetlerine büyük bir direnişle karşı koyan Çukurova bölgesine gelerek Tarsus'umuzu ziyaret etti. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 100. yılı kutlu olsun. Tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum" dedi.