Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir grup bisikletli Toroslar ilçesinden Anıtkabir'e bisikletle giderek Ata'nın huzuruna çıkacak. Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle 550 kilometrelik yolu pedallayarak geçecek olan aralarında iki görme engelli sporcunun da olduğu 10 kişilik ekip, 10 Kasım günü Ata'nın huzurunda olacak.

Mersin Bisiklet Derneğinin (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediyesi'nin "10 Kasım Ata'ya Saygı" etkinliği kapsamında Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Anıtkabir'e uğurlandı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından Ankara'ya yolcu edilen 2 görme engelli ile 2'si kadın 8 co-pilot, Mersin'den Anıtkabir'e 550 kilometre pedal çevirecek.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım günü Ata'nın huzuruna çıkacak olan 10 kişilik ekibin uğurlama töreninde; Atatürk'ün sevdiği şarkılar da dinletildi. Törene; sivil toplum kuruluşları, motosiklet ve klasik araba tutkunları ile birçok vatandaş katıldı.

Saat 19.38'de yola çıktılar

Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'e vurgu yapmak amacıyla saat 19.38'i gösterdiğinde yola çıkan bisikletliler, Mersin'den Ankara'ya pedal çevirerek ‘Pedala Engel Yok' mesajı verecek. Beş gün sürecek olan yolculuk sonunda ekip, 10 Kasım günü Anıtkabir'e ulaşarak Atatürk'ün huzurunda olacak.

Başkan Yılmaz'dan bayrak teslim

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Başkan Yılmaz, MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ulaştırmaları için Türk Bayrağı teslim etti. Dernek Başkanı Uygun'a Türk Bayrağı'nı vererek, hayırlı yolculuklar dileyen Yılmaz, “Sporcularımız, 550 kilometrelik uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama bu parkuru Atamıza olan sevgi ve bağlılıklarıyla kolaylıkla aşacaklarına inanıyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanlarındayız” dedi.

“Atamız bugün aramızda olsaydı ‘Aferin çocuk' derdi”

Uğurlama törenine gelerek destek veren tüm katılımcılara da teşekkür eden Yılmaz, "Böyle bir projenin Mersin'de var olmasından ve bu projeye katkı veriyor olmaktan dolayı mutluyuz. İki görme engelli ve 2 kadın pilotumuz da bu ekipte yer alarak Ankara'ya kadar pedal çevirecekler. Bu proje ile hem Atamıza olan sonsuz sevgi ve saygımızı ortaya koymuş olacağız hem de engelli kardeşlerimizin, kadınların imkan verildiğinde neler başarabileceklerini göstermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün aramızda olsaydı ve bu beraberliğimizi görseydi ‘Aferin çocuk' derdi. Bu vesileyle Cumhuriyetimizi kuran, Kurtuluş Savaşında mücadele eden, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle, hürmetle anıyoruz" diye konuştu.

MERBİSDER Başkanı Uygun ise geleneksel hale getirdikleri 10 Kasım Ata'ya Saygı etkinliğine destek veren Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Geçen yıl da Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın destekleriyle bu projeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da 550 kilometre pedallayarak 10 Kasım'da Atamızın huzuruna çıkacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

“Bu yolculuğa kaybettiğim babamın benimle gurur duyması için çıkıyorum”

10 kişilik ekip içerisinde yer alan 20 yaşındaki Deniz Topal, "Bu benim ilk uzun turum olacak. Bu yolculuğa 3 ay önce kaybettiğim babamın benimle gurur duyması için çıkıyorum. Keşke bugünleri görebilseydi. Atamızın huzurunda olmak benim için ayrı bir onur. Başkanımıza bize bu desteği verdiği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Görme engelli iki bisikletli de etkinliğe destek veren Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Önemli olan kalplerde, zihinlerde engelin olmaması. Çok gururlu ve heyecanlıyız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Mersin Bisiklet Derneği üyelerini yolcu ederek, hayırlı yolculuklar diledi.