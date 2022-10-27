Ateş: "Diyarbakır Cezaevinin kapatılması, o dönemi yaşayan herkesi mutlu etti"

Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyarbakır zindanlarının insanlık dışı işkencelerin yaşandığı cezaevi olarak Kürt halkının zihninde en karanlık yerde bulunduğunu ifade etti. Geçmişte acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle Kültür Bakanlığına devredilerek müze olması yönünde çalışmalara başlandığını hatırlatan Ateş, "1980 darbesi sonrası 4 yıl Diyarbakır cezaevinde kalıp en ağır işkenceleri gören bir babanın oğlu olarak bu kararın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Ve inanıyorum ki, bu karar hem o dönemi yaşayanları hem de o dönemin acısını yaşayan herkesi mutlu etmiştir. Her alanda devrim yapan Cumhurbaşkanımıza, Diyarbakır Cezaevinin müze olması doğrultusunda gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederim. Diyarbakır Cezaevinde bizzat ailemin de yaşadığı en büyük zorluk Kürtçe konuşamamalarıydı. Bundan dolayı da kötü muamelelere maruz kalmalarıydı. Bugün ne Diyarbakır Cezaevi var ne de Kürtçe konuşmanın önünde engel" dedi.