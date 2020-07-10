Atgirmez mevkinin 35 yıllık altyapı sorunu çözülüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, iki hafta önce gittiği Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesinin Atgirmez mevkinde sözünü verdiği altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi. Yaklaşık 500 hanenin bulunduğu Atgirmez'de 6 kilometreye yakın boru döşenerek, paket atıksu arıtma tesisi kurulacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'un Günyurdu Mahallesinin Atgirmez mevkinde 35 yıldır yapılmayan ve vatandaşlara büyük sıkıntı yaşatan altyapı sistemiyle ilgili iş çalışmalar başladı.

İki hafta önce Atgirmez'e yaptığı ziyarette kanalizasyon sistemiyle ilgili ihalenin MESKİ tarafından yapıldığını ve yüklenici firmanın hazırlıklara başladığını söyleyen Başkan Seçer, “Bizim yapacağımız işler günü kurtarma adına yapılmıyor. Gerçekten kalıcı olsun, gerçekten ihtiyaca cevap versin diye yapılıyor” demişti.

Atgirmez'in yaşadığı sorunları yakından bildiğini tekrarlayan ve bunların çözümü için planlı şekilde çalışma yürüteceklerini dile getiren Seçer, söz konusu altyapı çalışmasının 2021 yılının ocak ayı içinde tamamlanarak, faaliyete başlayacağını da ifade etmişti.

Çoğunlukla tarım işçileri yaşıyor

Tarsus'un ova bölgesinde bulunan tarım arazilerinde çalışmak için gelen ve ardından bölgeye yerleşmeye başlayan tarım işçilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı Atgirmez mevki, özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda dış göçle daha da büyüdü ve şu anda 500'e yakın haneye ulaştı.

Yaklaşık 35 yıllık bir yerleşim yeri olan ve bugüne kadar altyapı çalışmaları yapılmayan Atgirmez'de, yüklenici firma tarafından yapılan altyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometre boru döşenerek, yerleşim yerlerinden toplanacak atıksular arıtılarak yeniden doğaya kazandırılacak.

Proje dahilinde çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile kanalizasyon hattı, muayene bacası, dizel jeneratör ile birlikte paket atıksu arıtma tesisi kurularak, günde 600 metreküp atıksuyun temizlenmesi sağlanacak.

Günyurdu Mahallesi Muhtarı Seydi Kanar, Başkan Seçer'in verdiği sözü tuttuğunu vurgulayarak, “Kendisine mahalle sakinlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben iki dönemdir muhtarım, bir önceki dönemde de altyapının yapılacağı yönünde söz verilmiş olmasına rağmen hayata geçirilmemişti. Maalesef ki ikinci plana atıldık. Fakat Başkan Seçer, verdiği sözü tuttu ve çalışmaları başlattı” diye konuştu.