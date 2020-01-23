Atık malzemeler emeklilerin ellerinde şekilleniyor

Kursta, atık malzemelerden yeni eşyalar üreten emekliler, bu eşyalarla açacakları kermesten elde edecekleri geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İkinci Bahar Emekli Evinde birbirinden renkli etkinliklerle, emekliler hem sosyalleşiyor hem de kaliteli vakit geçiriyor. Atık malzemelerin yeni eşyalara dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan “Geri Dönüşüm-El İşleri” kursu, haftada bir gün olmak üzere Emekli Evi üyelerine verilmeye başlandı.

İkinci Bahar Emekli Evi sorumlusu Merve Akkaya Tek, kursta oluşturdukları yeni eşyalar biriktiğinde düzenlenecek bir kermeste sergilemeyi ve buradan elde edilen geliri, hayır kurumlarına bağışlamak istediklerini söyledi. Tek, “Geri dönüşüm malzemeleri, atık malzemeleri kullanarak yeni objeler üretebileceğimiz bir kurs açtık. Doğa bilincini oluşturmak, çevreye saygılı olmak ve atık malzemeleri çok daha farklı kullanarak yeni eşyalara dönüştürmek amacıyla bu kursumuzu başlattık. Bu kurslarla birlikte emeklilerimiz, hem emeklilik zamanlarını etkinlik yaparak değerlendirecekler hem de yeni objeler oluşturacaklar. Kendi evlerinde kullanabilirler, sevdiklerine hediye edebilirler. Şimdilik gazete kağıtlarını kullanmaya başladık. Gazete kağıtlarının dışında aklınıza gelebilecek her türlü atık malzeme, plastik, metal, kağıt ne olursa olsun biz bunları farklı objelere dönüştürüp, yeni eşyalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

Emekliler el işi kursundan memnun

İki yıldır İkinci Bahar Emekli Evine üye olan Cumali Yıldırım, “SSK emeklisiyim, burada zaman zaman çeşitli etkinlikler oluyor, bu etkinliklere katılıyorum. Bugün de geri dönüşüm el işleri için bir aradayız. Yeni öğreniyoruz, ilerde bundan gelecek gelirleri çeşitli kurumlara bağışlayacağız” diye konuştu.

Sebiha Kröning ise “Buraya bir yıldır geliyorum. Şimdi atık malzemelerden geri dönüşüm kursuna geldik. Çok güzel oldu bizim için. Evde oturmaktan çok daha güzel. Bunları yaptığımızda, objelere dönüştürdüğümüzde, bunları kermeste satıp, hayır kurumlarına da verebilme olanağımız olacakmış. Bu da bizi çok mutlu eder. İnşallah güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Kursu duyduktan sonra Emekli Evine üye olan Bediha Çetin de “Bugün başladım. İlk defa geliyorum. Atıklardan malzeme, ürün yapılacağını duydum. Kız kardeşim geliyordu bir-iki senedir, o tavsiye etti. Ben de bugün başladım, ilk günüm. İnşallah iyi şeyler çıkaracağız” dedi.