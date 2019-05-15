Atık malzemeler ürüne dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Sultan Akın İlkokulu 2 yıl boyunca uyguladığı EKO Okul projesiyle yeşil bayrak almaya hak kazandı.

Proje kapsamında son olarak okul bahçesinde çevre bilinci aşılamak amacıyla, atık malzemelerden yapılan ürünler sergisi açıldı. Sergi açılışında yine atık malzemelerden hazırlanan giysilerin yer aldığı bir defile gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü öğretmen Belkıs Günar yürütülen projeyle, öğrencilerin su ve elektrik israfı konularında daha bilinçli, çevreye karşı daha duyarlı olduklarını belirterek, okulda başlayan bu projenin sokağa ve evlere de çevre bilinci kazandırdığını kaydetti.

Proje yürütücülerinden öğretmen Sultan Yıldız ise yapılan tüm etkinliklerin sebebi olan EKO Okul hareketliliğinin aslında dünyanın her yerinde uygulandığını ifade ederek, "Ancak Erdemli'de ilk defa yeşil bayrak alan okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Hasan Şen tarafından kesildi.