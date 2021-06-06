Mersin'de temizlik çalışmaları sırasında bulduğu atıkları sanat eserine dönüştüren belediye temizlik görevlisi kadın, bozuk paralardan yaptığı tabloyu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğünde temizlik personeli olarak sahada görev yapan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Dilek Cansız, mesai arkadaşları ve kendisinin temizlik sırasında bulduğu atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

Doğada bulduğu atıklardan yaptığı tabloyu Başkan Seçer'e hediye etti

Özellikle bozuk para, evsel atık ve diğer farklı pek çok atığı değerlendirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran Dilek Cansız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı tablolardan bir tanesini Başkan Seçer'e hediye etti. Dilek Cansız'ın eski mutfak dolabı kapağı üzerine bozuk paralar ve iple kadın figürünü bir ağaç gövdesi şeklinde ortaya çıkardığı tabloyu Başkan Seçer çok beğendi.

Ziyarette Başkan Seçer'e tabloyu hediye eden Cansız, “Bu eski mutfak dolap kapağı. Bozuk paraları arkadaşlarla birlikte topladık, ekip arkadaşlarımızla temizlik sırasında. Bunları pudra, sıva boyası ile yapıştırıcı karıştırarak yaptım. Sağdaki anahtar da bizi işe aldınız ya, belediyeye. Bizim anahtarımız, kapımızı açan anahtar” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Çok teşekkür ediyorum. Çok şık bir hediye. Emeğine sağlık. Çok güzel. Kılıfı da geri dönüşümden, çok güzel” diye konuştu.

“Bu anlamlı günde bu tabloyu başkanımıza hediye ettim”

Eserlerinde tamamen atıkları kullandığını anlatan Dilek Cansız, “Arkadaşlarımla birlikte bulduğumuz paraları, bulduğumuz çevre atıklarını değerlendirdik. Bu anlamlı günde de bu tabloyu başkanımıza hediye etmek için, bizi de kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bize iş imkânı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Tablodaki bozuk paralar biz kadınları anlatıyor. Bizi anlattım. Kökünü yine kadın olarak yaptım. O da biz kadınları anlatıyor. Evde tencerelerden saat yapıyorum gazoz kapaklarından. Çaydanlıktan avizeler yaptım. Bulduğum her şeyi bir şekilde değerlendiriyorum. Vatandaşlara yapmamalarını, atmamalarını, değerlendirmelerini söylüyorum. Biraz daha dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

“Personelimiz Mersin'in daha temiz, huzurlu, mutlu olması için elinden geleni yapıyor”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü, 5-11 Haziran'ın da Çevre Haftası olarak tüm dünyada çevre konusunda farkındalık oluşturmak için kutlandığını hatırlatarak, “Çevremizin temiz olmasını, atıkların atılmamasını, denizimizin, doğamızın kirletilmemesini çok istiyoruz. Kutlamadan ziyade farkındalık günü olarak biz belirtiyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri gece-gündüz, 24 saat esaslı olarak Mersin'in daha temiz, daha huzurlu, daha mutlu olması için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.