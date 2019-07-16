Atıl vaziyetteki çeşmeler onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde 10 yıldır atıl vaziyette bırakılan Alacaören çeşmesini yenileyerek, halkın kullanımına açtı.

Mersin'de çeşmeler yenilenerek, tek tip hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü, 10 yıldır atıl bir vaziyette bırakılan Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki Alacaören çeşmesini yeniledi. Uzun yıllar iptal edilmiş olan içmesuyu hattının bağlama işlemini gerçekleştiren ekipler, halkın sağlıklı içmesuyu tüketiminin yolunu açtı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürecek olan ekipler, mahallelerde tek tip çeşmeler inşa edecek.

Alacaören çeşmesinin çevre düzenlemesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Erdemli Şube Müdürlüğü tarafından yapılırken, mermer, bakım ve onarım çalışmaları da MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Çeşmenin mermer bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturan ekipler, tespit ettiği ve ihtiyaç duyulan yerlerde de aynı çalışmaları yapmaya devam edecek.