ATOMEXPO-2019 Forumu'nda 40'tan fazla işbirliği anlaşması imzalandı

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Soçi'de düzenlenen küresel, sanayi ve tartışma etkinliği Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO-2019 sona erdi. Forumun iki gününde 40'tan fazla işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen forumda imzalanan işbirliği anlaşmaları ve sözleşmelerin sayısı arttı. 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen forumun iki gününde 40'tan fazla işbirliği anlaşması için imza töreni düzenlendi. Geçen yıl ise ATOMEXPO'da 39 anlaşma yapılmıştı.

13 bin metrekareden fazla sergi alanına sahip olan fuarda 650'yi aşkın şirket ağırlandı. Forum etkinliklerine 4 binden fazla delege ve konuk katıldı. Forumun etkinlik ve çalışmalarını Rusya ile yurt dışından gelen 290'dan fazla medya temsilcisi dünyaya duyurdu.

“Daha iyi bir yaşam için nükleer teknolojiler” konulu genel tartışmanın açılış konuşmasını yapan Rusya Federasyonu Merkez İdari Yönetim Başkan Yardımcısı ve Rosatom Denetleme Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, "BM'nin sürdürülebilir kalkınması için iki küresel görevin yapılması gerekiyor. İnsanlığı yoksulluktan kurtarmak ve dünyayı iyileştirmek. Bu konuda ne ilk ne de ikincisi yeterli enerji rezervi olmadan çözülemez. Nükleer enerji tüm bu sorunların çözülmesinde kilit rol oynayabilir. Gerçekten de temiz ve güvenilir bir enerji kaynağının yanı sıra, barışçıl atom, bilimin, eğitimin, ilaçların, tarımın ve su kaynaklarına erişimin gelişmesine de katkıda bulunuyor. Şunu da vurgulamak gerek ki bir nükleer enerji santralinin inşası, her bir ülkenin ekonomisini büyütür. Böylece kendisine iyi sonuç çıkaran bir itici güç haline gelir" dedi.

Atom enerjisi çeşitli yönleriyle tartışıldı

Genel kurul toplantısına katılan panelistler, farklı ülkelerin temsilcilerinin atomik teknolojilerin kilit etkilerini ve değerlerini nasıl gördüklerini ve modern müşterilerin neden atom enerjisine seçtiklerini tartıştı.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin atom teknolojisi sunan çözümlerle temas ettiğini belirterek, aynı zamanda yeni bilgi ve teknolojileri uygulamanın önemine dikkat çekti. Likhachev, “Yeni bilgiye ihtiyacımız var. Hem acemi hem de nükleer enerjinin kurucuları olan herhangi bir ülke, atom teknolojilerinin popülasyon içindeki bilgisini ve alaka düzeyini korumalı ve geliştirmeli. Sadece dünya nükleer endüstrisinin kaynaklarının toplu kullanımı, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

Yuvarlak masa toplantısında ileri atom teknolojilerini kullanan yenilikçi gelişim konularına ilişkin tartışmalar da yapıldı. Uzmanlar, nükleer ve radyasyon teknolojilerinin enerji, sanayi, bilim, tıp ve tarımdaki uygulamalarını inceledi, karbon içermeyen üretimdeki ana eğilimleri ve küresel ortaklıkların sürdürülebilir kalkınmayı sağlamadaki rolünü tartıştı. Katılımcılar, ekonominin enerji ve diğer sektörlerde altyapı projelerinin geliştirilmesi için yeni dijital çözümler ile tanıştı. Bilginin korunması ve insan sermayesinin geliştirilmesi alanındaki zorluklar, yatırımları çekmek için modern yaklaşımlar, nükleer endüstrinin sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkısı, uluslararası enerji projeleri ve daha birçok konu da bu forumda tartışıldı. ATOMEXPO-2019 Forumu'nda 150'den fazla uzman 18 yuvarlak masada buluştu.

ATOMEXPO meydanında ikinci kez Rusya-Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ortaklığında ‘Nükleer Alanda Enerji Yönetimi Okulu' düzenlendi. Etkinliğe, ulusal nükleer enerji programlarının uygulanmasının çeşitli yönleriyle ilgili sorunları çözme pratiğini tanıyan 19 ülkeden delegeler katıldı.

Forumda ayrıca, nükleer endüstrisinin gelişimine ve insan enerjisinin yararına atom enerjisinin kullanımına önemli katkılarda bulunan dünya sanayi şirketlerinin olağanüstü hizmetleri için uluslararası profesyonel bir ödül olan 'ATOMEXPO Ödülleri'nin ikincisi düzenledi.

ATOMEXPO-2019'un en önemli olaylarından biri de Soçi'de Olimpiyat Caddesi'ndeki Yeşil Kare Meydanı'nın açılması oldu. Bu meydan, Rosatom'un Soçi kentinin Imeretinsky Bölgesinin altyapısının gelişmesine katkı amacı taşıdı. Açılış törenine ve ilk fidelerin ekimine UAEK, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Nükleer Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Birliği ve Rosatom başkanları katıldı. Kare, ATOMEXPO-2019 çerçevesinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Alanı' sergisini oluşturan bitkilerden oluşacak ve merkez unsuru ise bu yılki forumun ana sembolü zeytin ağacı oldu.

Ayrıca, ATOMEXPO-2019 Forumu'na katılan ülke temsilcilerinin sayısında toplamda 74 ülke ile bir rekor kırıldı. 2018'de 68, 2017'de 65 ve 2016'da ise 55 ülke katılmıştı. Ayrıca Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Katar foruma ilk kez katılan üç ülke oldu.