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Atsız Afşın aracı oldu semt pazarı sorunu çözüldü

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, mahalle ziyaretleri sırasında kadınların semt pazarı talebine aracı olarak sorunun çözülmesini sağladı.

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, mahalle ziyaretleri sırasında kadınların semt pazarı talebine aracı olarak sorunun çözülmesini sağladı.


Seçim çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Çavuşlu Mahallesi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya gelen Yılmaz, mahalleli kadınların semt pazarı talebi üzerine girişimlerde bulundu. Sorunun en kısada çözüleceği sözünü veren Yılmaz, konunun çözümü için ilgililerle görüştü. Yılmaz'ın girişimleri sonucu Çavuş Mahallesi'ne semt pazarı kuruldu.


Verdiği sözlerin her zaman arkasında duracağını ve vatandaşın talebi ne olursa onun hayata geçirmek için çalışmayı kendisine gaye edindiğini belirten Yılmaz, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşmasıdır. Bu doğrultuda başkanlığımız süresince vatandaşlarımızın her talebini layığıyla yerine getireceğiz. Vatandaşımızın talebi bizim için emir niteliğindedir. Biz bu yola hizmet için çıktık, Toroslar halkı müsterih olsun" dedi.

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