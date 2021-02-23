Av. Gökalp: “Büyü dolandırıcıları 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir”

Av. Hibe Gökalp, son zamanlarda artan medyum ve büyü dolandırıcılığına yönelik açıklama yaptı. Medyum ve büyü dolandırıcılığının nitelikli dolandırıcılık kapsamında girdiğini belirten Av. Gökalp, suçu işleyen failin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğinin altını çizdi. Suçun nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini belirten Gökalp, "Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile, nitelikli bir yalandır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak TCK'nın 158/1-a maddesinde düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Gökalp, bu nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi ve suçun oluşabilmesi için dini kurallara bağlı olanların önem verdiği değerlerin, dini inanç ve duyguların aldatma aracı olarak kötüye kullanılması, bu suretle gerçekleştirilen hile ile haksız bir yarar da sağlanmış olması gerektiğinin altını çizdi. Medyum ve büyü dolandırıcılığı suçların da internetin yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan bilişim suçları olduğuna dikkat çeken Gökalp, “Şu veya bu sebeple bir arayış içinde olan ya da yaşadığı bir sıkıntıyı çözmek isteyen bazı kişiler birtakım metafizik yollardan medet ummakta, bu amaçla internette aramalar yapmaktadır. Bunu bilen bazı kötü niyetli kişiler ise arayışta olan kişilerin internette arama yaparken kullandığı anahtar kelimeler üzerine internet siteleri açmakta, bu kişilerin açtıkları siteyi kolaylıkla bulmasını sağlamaktadır. İçeriği büyücülük ve medyumluk hakkında gerçek dışı bilgilerle dolu olan ve sözde büyü ve medyumluk hizmetini para karşılığı verdiğini iddia eden bu siteler, inandırıcı olmak ve mağdurları aldatmak amacıyla bazı sahte yorumları da sanki kendilerinden hizmet alıp da netice elde etmiş müşteri yorumları gibi siteye eklenmektedir" diye konuştu.

Av. Gökalp, bu tarz suçlarla ilişiği olan kimsenin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğinin altını çizerek, "24 Kasım 2016 tarihinden önce işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 6763 sayılı kanun ile arttırılarak TCK'nın 158'inci maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen fail 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" dedi.