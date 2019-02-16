Av. Gökalp: “Kadınlar haklarını bilmeli ve cesaretli olmalı”

Kadına yönelik şiddetin arttığı son günlerde bir açıklama yapan Av. Hibe Gökalp, kadınların hukuki haklarını bilmelerinin önemine dikkat çekti. Şiddet mağduru kadınların izlemeleri gereken yolla ilgili bilgiler veren Gökalp, şiddetin sadece fiziksel olarak değil, psikolojik, cinsel, sözlü ve ekonomik başta olmak üzere birçok çeşidinin olduğunu kaydetti. Şiddet mağduru kadınların haklarını mutlaka korumaları gerektiğini vurgulayan Gökalp, şiddet mağduru ve şiddete uğrama tehlikesi olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı takip mağduru kişilerin korunmasının 6284 sayılı kanun kapsamında olduğunu ifade etti. Gökalp, aile içerisinde yaşanan şiddetin dışarıya yansımasından duyduğu endişeyle hareket eden kadınların yanlış yol izlediklerini kaydetti.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun şiddeti derhal önlemeye ve gerekli desteği sağlamaya yönelik olduğunu belirten Gökalp, “Bu kanun gereğince şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan herkes ilgili makam ve kurumlara başvurabilir. Bu kurum ve makamlara şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi içinde bulunan kişilerin bizzat başvurması zorunlu değildir; şiddeti öğrenen veya tanıklık eden kişiler de başvurabilir. Mülki amir (kaymakamlık, valilik) veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk (polis) amiri tarafından, olayın niteliği, şikayet ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir. Şiddet mağduru kadın hakkında uygulanacak koruma tedbiri, yakın koruma, konutta koruma, iş yerinde koruma, motorize veya yaya devriye ile koruma ve çağrı üzerine koruma şeklinde olabilir” dedi.

Şiddet mağduru kadınların nerelere başvuracakları konusunda da bilgiler veren Gökalp, “Polis ve jandarmanın yanı sıra şiddet gören kadınlar, doğrudan Cumhuriyet Savcılığı nezdinde de şikayetçi olabileceği gibi il ve ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri, belediyelerin veya baroların kadın dayanışma merkezleri, Mor Çatı gibi çeşitli kadın örgütlenmelerinden yardım isteyebilir veya Alo 183'ü arayabilirler” ifadelerini kullandı.

“Kadının toplumda güçlendirilmesi gerekiyor”

Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için kadının toplumda güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Gökalp, şunları kaydetti: “Şu bir gerçektir ki; kadına karşı şiddetin önlenmesi öncelikle kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal statülerinin yükseltilmesi, sonrasında ise şiddete neden olan olumsuz davranışların nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bunun ise ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyle paralel olduğu inkar edilemez. Doğru eğitim politikaları, toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması, kadının iş hayatında yeterli seviyede yer edinmesi, kadının toplumda hak ettiği değeri edinmesinde ve netice de kadına karşı şiddetin azalmasında basamak olacaktır.”