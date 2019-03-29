Av. Gökalp: “Kadınlar toplum baskısına yenik düşmemeli”

Av. Gökalp, yazılı bir açıklama yaparak, kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirmeleri için atmaları gereken adımlara dikkat çekti. Kadınların toplum içinde kendilerini daha net ifade edebilmeleri için sosyal ve iş yaşantılarında daha aktif rol alarak, toplum baskısına karşı güçlü bir duruş sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Gökalp, “Kadınlarımız toplumdaki değerlerinin farkında olarak hareket etmelidir. Güçlü bir duruş, güçlü bir kimlik demektir. Toplum baskısından kaynaklı olarak birçok kadınımız, fiziksel ve sözlü şiddetle karşı karşıya kalıyor. Kadınlarımızın gerek sosyal gerekse iş yaşantılarında içinde barındırdığı gücü dışarıya çıkarması gerekiyor. Kadınların topluma kazandırılmasında STK'lara büyük görevler düşüyor. Kadın bireylere STK'larda daha çok yer verilmesi, onların söz sahibi olması için güzel bir adım olacaktır” dedi.

“Kadına şiddetin temelinde erkeğin otoriter kurgusu var”

Kadına yönelik aile içi şiddetin temelinde erkeğin otoriter kurgusunun olduğunu kaydeden Gökalp, “Aile içi şiddeti göz önünde bulunduracak olursak, genel anlamda baktığımızda erkek tarafında kadına uygulanan şiddet evliliğin birinci ayından itibaren sözlü olarak uygulanıyor. Burada kadının alması gereken önemli tedbirler var. Sözlü olarak gerçekleştirilen şiddete karşı güçlü bir duruş sergileyerek erkeğin otoriter tavırlarına izin verilmemesi gerekiyor. Devamında gerçekleştirilecek şiddet eylemine karşı şiddet mağduru kadınlar tarafından mutlak suretle ilgili yerlere başvuruların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan bir vaka ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle kadınlarımızın güçlü duruşu erkeğin otoriter tavırlarının önüne geçmesinde en büyük silah olacaktır” ifadelerini kullandı.