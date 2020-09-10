Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"

Hibe Gökalp, Türk Ceza Kanunu'nun, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı 195. maddesinin, bulaşıcı hastalıklar konusunda karantina tedbirlerine uymayanların eylemlerini suç sayarak, iki aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğini söyledi. Bu kapsamda bulaşıcı hastalık tedbirlerine uymayanların karşılaşacakları cezalar hakkında bilgi veren Gökalp, "Korona virüs salgını sebebiyle alınan karantina önlemleri, bu önlemlerin zaman zaman çiğnenmesi, karantinadan kaçanlar, maske takma zorunluluğu, sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları gibi yeni gündemler ile de tanışmamız sonucu, karantina tedbirlerine uymamanın sorumluluğun neler olabileceği soruları gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar hususundaki düzenlemeler genel olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 Sayılı TCK'da yer almaktadır. Yayınlanan genelgeler ile alınan tedbirlere uymayanlar hakkında uygulanabilecek yaptırımlar olarak; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre uygulanacak para cezası (789-3180 TL), Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre uygulanacak para cezası (100-392 TL) ve Türk Ceza Kanununun 195. maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiş olan yaptırımlar karşımıza çıkmaktadır. Madde gerekçesi ise 'bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir' şeklinde kaleme alınmıştır" dedi.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu ve şikayet

Türk Ceza Kanunu'nda şikayete tabi olan suçların belirtildiğini, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkının kullanılması durumunda, savcılık tarafından soruşturma başlatılacağını hatırlatan Gökalp, "Ancak bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu şikayete tabi tutulmamıştır. Bu nedenle savcılık tarafından re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılacak, şikayete tabi olmadığından şikayetin geri alınması halinde yargılama aşamasına bir etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu ve uzlaşma

Gökalp, bu suçun uzlaşmaya tabi olup olmadığına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Uzlaşmaya tabi suçlarda soruşturma aşamasında savcılık tarafından dosya uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmak isteyip istemediğini soracak, uzlaşma ihtimalinin olması halinde ise her iki tarafa uzlaşmaları için ortak nokta sağlayacaktır. Taraflar uzlaşmak istemiyor ise dosya savcılık bürosuna tekrar gönderilecek ve yargılama aşaması kaldığı yerden devam edecektir. Ancak bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecek, tarafların uzlaşması halinde ise dosyada herhangi bir etkisi olmayacaktır."