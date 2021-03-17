Av. Hibe Gökalp'ten Kocaeli'deki avukat cinayetine tepki

Kocaeli'de Avukat Ersin Arslan'ın icra kararını gerçekleştirmek için evine gittiği şahıs tarafından öldürülmesine tepki gösteren Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, "Meslektaşımıza yapılan bu silahlı saldırıyı tüm hukuk camiasına yapılmış sayıyor ve şiddetle kınıyorum" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan genç avukatın öldürülmesi hukuk camiasını harekete geçirdi. Av. Hibe Gökalp, yaptığı açıklamada, cinayeti şiddetle kınadığını belirterek, "İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av. Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Avukatlık mesleği kutsal bir meslektir. Mesleğimizi karalayıcı, itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan her türlü olayın karşısında olacağız. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, henüz 27 yaşında hayatının baharında acımasızca yaşamdan koparılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" dedi.