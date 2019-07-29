Av. Orçun Özekenci: “Mersin'de sokak hayvanları sahipsiz değil”

Ahmet Orçun Özekenci, komisyon olarak, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokak hayvanlarının iyi koşullarda yaşam hakkını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Dilsiz hayvanların sesi olmak, herkesin görevidir. Mersin'de sokak hayvanları sahipsiz değil” dedi.

Ahmet Orçun Özekenci, Komisyon Üyesi Av. Şevin Şahin ve Av. Rauf Sina Aycan ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, belirli periyotlarda hayvan barınaklarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarının yasal düzenlemeye ve AB standartlarına uygun olup olmadığını inceleyip eksiklikleri dile getirdiklerini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni daha önce ziyaret ettiklerini, hukukçu gözüyle yaptıkları inceleme sonucunda tespit ettikleri eksikliklerin son durumunu değerlendirdiklerini ve yetkililerden bilgi aldıklarını ifade eden Özekenci, “Barınaklarda tutulan hayvanların iyi koşullarda yaşatılması, sağlık, beslenme ve temizlik koşullarının hukuk kurallarına ve uluslararası standartlara uygun biçimde sağlanması gerekmektedir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi uygulanmalı, hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. Dilsiz hayvanların sesi olmak, herkesin görevidir. Mersin'de sokak hayvanları sahipsiz değil. Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokak hayvanlarının iyi koşullarda yaşam hakkını sağlamak için çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok barınağa göre daha iyi durumda. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yetkililer ise hayvan haklarının korunmasında Mersin Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.