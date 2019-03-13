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Av. Özkan: “İnsan haklarına sahip çıkmak ilk görevimizdir”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av.

Ezgi Özkan, insan haklarına sahip çıkmanın, insan hakları savunucusu olan baroların ve avukatların ilk görevi olduğunu söyledi.


‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi' kapsamında, İnsan Hakları Eğitim Müfredatının Geliştirilmesine Yönelik 1. Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı Ankara'da yapıldı. Çalıştayda, proje çerçevesinde seçilen yedi pilot barodan birisi olan Mersin Barosu'nu, İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan temsil etti. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ile Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ünsal Toker'in açış konuşması ile başlayan çalıştay iki gün sürdü.


Projenin önemi hakkında açıklama yapan Av. Özkan, baroların ve avukatların insan hakları alanındaki çalışmalarını daha da geliştirip derinleştirmek için projenin önemli olduğunu belirtti. Özkan, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerdir. İnsan haklarına sahip çıkmak, insan hakları savunucusu olan baroların ve avukatların ilk görevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirileceği bir dünya için Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

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