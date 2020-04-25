İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu. Hayvan severler köpeği vuranların yakalanmasını istiyorlar.


Alifakı Mahallesi'nde evinin yakınında bir sokak köpeğini sırtından vurularak öldürülmüş halde bulan Nevzat Durmaz, durumu yetkililere bildirdi.


Polis, köpeğin sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.


Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen'de saldırganın yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.