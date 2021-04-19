Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurmuş

Mersin'in Anamur ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü olay aydınlatıldı. İ.Ü. isimli bir kişinin ölen şahıs ile ava gittiği, av dönüşü tüfeğini boşalttığı esnada kazayla şahsı vurduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 2016 yılı Ekim ayında meydana gelen ve 1 şahsın av tüfeğiyle yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayını yeniden değerlendirdiği ve kazayla gerçekleşen ölüm olayının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, meydana gelen olayın kazaen gerçekleştiği gerekçesiyle kapatılan soruşturma dosyası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturulmak üzere açılmasına karar verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda ise ölüm olayı esnasında olay mahallinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlendi. Elde edilen delil ve bulgular ışığında gözaltına alınan şahıslardan İ.Ü. isimli zanlının jandarmaya verdiği ifadede, maktul ile birlikte ava gittiklerini, av dönüşü maktule ait av tüfeğini boşalttığı sırada kazaen maktulü vurduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, İ.Ü. isimli şahıs ise mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.