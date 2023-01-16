AVM'de bocce keyfi

Mersin'de alış veriş merkezine gelen ziyaretçiler 'bocce' sporunun keyfini yaşadı.

Mersin Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde il genelinde çocukları, gençleri ve her yaş grubundaki bireyleri spora teşvik etmek, sporu sevdirmek ve spor branşlarını tanıtmak amacıyla 2023 yılının 'Spor Branşları Tanıtım' yılı edilmesiyle birlikte, her ay 1 branş tanıtımının ilki Palm City Alışveriş Merkezi Etkinlik Alanında gerçekleştirildi.

Bocce sporunun tanıtımının yapıldığı şenlik havasındaki etkinlik çerçevesinde Palm City'e gelen 7'den 70'e katılımcılar, hem bocce oynadılar hem de keyifli zaman geçirdiler.