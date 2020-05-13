İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AVM'ye giden vatandaşlar virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi

Mersin’de alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar, polis ekiplerince korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Mersin'de alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar, polis ekiplerince korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerinin açılması ile birlikte kentteki bu tip yerleri ziyaret ederek, vatandaşları ve AVM çalışanlarını korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafe ve izolasyon konularında bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.