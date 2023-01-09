İhlas Haber Ajansı

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Avokado hırsızları jandarmadan kaçamadı

Mersin’de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, bahçeden çalındığı tespit edilen bin 100 adet avokado meyvesi ile 43 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, bahçeden çalındığı tespit edilen bin 100 adet avokado meyvesi ile 43 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Aramada, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden çalındığı belirlenen bin 100 adet avokado meyvesi ile 43 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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