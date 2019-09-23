Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da hareketli geçti

Toroslar Belediyesi'nde dolu dolu geçen Avrupa Hareketlilik Haftası, son gününde gerçekleştirilen 'Arabasız Gün' etkinliği ile yoğun ilgi gördü.

Kişileri bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Geleneksel sokak oyunları, TORTEK atölyeleri, halk oyunları, zumba, sokak sanatçıları dinletisi, paten, kaykay gibi birçok aktivitenin yer aldığı etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve milli atlet Sema Aydemir'in hayranlarıyla buluştuğu etkinlikte, güne renk katan birçok gösteri ve spor turnuvaları yapıldı.

Etkinlikte, Kahveci ve Aydemir katılımcılara sporla nasıl tanıştıklarını, elde ettikleri başarıları ve sağlıklı yaşam için sporun püf noktalarını anlattı. Özellikle çocukların ve gençlerin pür dikkat dinlediği söyleşi, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarına damgasını vurdu.

Daha çevreci ve yeşil bir gelecek için fidan dağıtımının da yapıldığı programda konuşan Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nda hareketli bir yaşam için birçok etkinlik düzenleyerek, farkındalık oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, sporcu kişilikleriyle tanınan Kahveci ve Aydemir'i Toroslar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizi dünyada temsil etmiş olan milli futbolcu Nihat Kahveci ve milli atlet Sema Aydemir'e, fair play duruşlarıyla rol model oldukları için teşekkür ederim” dedi.

“Birlikte yürüyelim, birlikte koşalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim”

Bu etkinliklerin, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın değişik yerlerinde yapıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kent hayatının insana, topluma yaşattığı sıkıntılar, trafik ve hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık sorunları konusuna dikkat çekmek için biz de bu kampanyaya katılarak yaklaşık 5 kilometre bisiklet sürdük, yürüyüş yaptık ve bisiklet eğitimleri verdik” diye konuştu.

Konuşmasında amatör spora en çok destek veren belediye olduklarını da vurgulayan Yılmaz, “Mersin'de en çok spor tesisi olan ilçe Toroslar. Amacımız ilçemizden Nihat Kahveci gibi değerli futbolcular ve Sema Aydemir gibi milli atletlerin çıkması ve ülkemizi dünyanın değişik yerlerinde temsil etmesidir. Çok hareket edelim ve spor yapalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından Kahveci ve Aydemir'e katılımları için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.