Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da kutlanacak

Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na, düzenleyeceği birbirinden farklı etkinliklerle katılım sağlıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla hareketlilik ve ulaşım alanında öncü bir kampanya olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması, ‘Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme', sloganı ise ‘Birlikte yürüyelim' şeklinde belirlendi.

Türkiye genelinden 54 belediyenin katılım sağladığı ve Avrupa kentleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kampanyada yer alan Toroslar Belediyesi de sağlıklı bir toplum ve hareketli bir gelecek için hazırladığı farkındalık etkinliklerinde, yeni bisiklet yolları ve okullara metal bisiklet park yeri gibi çalışmalarıyla kalıcı önlemlere de dikkat çekecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırladıkları etkinliklerinin odak noktasının da sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu söyledi.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya başvuruda bulunduklarını belirten Yılmaz, 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan ve hafta boyunca, yürüyüş ve bisiklet kullanımı, okullarda bisiklet sürme eğitimleri, resim yarışmaları, Yumuktepe Höyüğü'nün temizliği, paneller, eski çocuk oyunları, zumba, bocce, voleybol, futbol turnuvaları ve kermes etkinlikleri ile devam edecek kutlamalara tüm Mersinlileri davet etti.