Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor. 4 gün sürecek şampiyonada, 16 ülkeden 88 sporcu yarışacak.

Mersin'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Şampiyona öncesi Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Büyük Kadınlar Milli Takımı sporcuları, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Burada konuşan Başkan Çelen, erkekler kategorisinde önemli madalya aldıklarını söyledi. Erkeklerin bu süreçte tarihi başarılar elde ettiğini kaydeden Çelen, "Şimdide kadınlarımızın Avrupa Şampiyonası başlıyor. Dün itibarıyla bütün ülkeler Mersin'e geldi, bütün testleri yapıldı. Umut ediyorum ki erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da sporcularımız finallere kalacaklar ve cumartesi, pazar günü tüm Türkiye, hatta bütün Avrupa ve dünya sporcularımızı izleme imkanı bulacak. Gerçekten ülkemizde bu tür spor organizasyonunu, böylesi bir ortamda düzenlemek kolay değil. Kadınlarımızdan da umutluyuz. Finaller ve madalyalar geleceğini düşünüyoruz. Şunu söylemeliyim ki; cimnastik çok küçük puanlarla sizi finallerin dışına atabilir veya madalya alamayabilirsiniz. Dolayısıyla artistik cimnastikte alınan madalyalarda, kaçırdığınız madalyalarda vardı" şeklinde konuştu.

"Sporcuların hedefi hem takım hem bireyselde madalyalar kazanmak"

Takımın çok genç olduğunun altını çizen Çelen, "Sadece Göksu Üçtaş Şanlı'nın yaşı büyük. Oda bize çok iyi rol ve model oluyor. İleride çok Avrupa Şampiyonası görecekler. Burada final veya madalya olur ya da ikisi de olmaz hiç önemli değil ama büyükler takımına girip ülkeyi temsil etmek önemli. Finale kalıp madalyanın geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da böyle büyük bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu yüzden kendimize daha fazla güvenmeye başladık. Takım arkadaşlarım henüz çok genç. Şampiyona için çok çalıştık. Yarışmanın güzel geçeceğine inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak hırslıyız. Finallerde de yarışıp, en iyi dereceyi elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dilara Yurtdaş da şampiyonanın pandemi sürecinde ki ilk büyük yarışma olacağını söyledi. Bu büyük yarışmanın Mersin'de düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Yurtdaş, "Takım olarak çok çalıştık, kendimize güveniyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Ece Yağmur Yavuz ise şampiyona iyi hazırlandıklarının altını çizerek, "Hepimiz hem bireysel hem takım olarak finale kalmayı hedefliyoruz. Finalde de madalya almak için elimizden gelenin en iyini yapacağız. Çok çalıştık, kendime ve takımıma güveniyorum. Umarım bir sakatlık olmadan, en iyi sonuçlarla bu yarışmayı tamamlarız" şeklinde konuştu.

Cemre Kendirci de Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu vurgulayarak,"Pandemiden sonraki ilk büyük yarışmamız olacak ki o yüzden çok heyecanlıyız. Bunun için çok çalıştık. Takım arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Umarım güzel sonuçlar alırız. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilge Tarhan da çok çalıştıklarını belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel sonuçlar alır, madalyaya ulaşmış oluruz. Tarih yazmaya geldik" diye konuştu.