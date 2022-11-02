Avrupa'dan talep üstüne talep geliyor, domates üreticisinin yüzü gülüyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste hasat yoğun olarak sürüyor. Bu yıl hem verimin hem de fiyatın iyi olması çiftçilerin yüzünü güldürürken özellikle Romanya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere ciddi oranda ihracat yapıldığı kaydedildi.

Türkiye'de domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 il içerisinde yer alan Mersin'de sezonda 1 milyon 200 bin ton ürün alınıyor. Mersin genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde gerçekleştiriliyor. Kışın örtü altı yazın ve sonbaharda ise açıkta yapılan üretimle ilçede yılda 600 bin tondan fazla domates hasadı yapılıyor. Güz domatesi olarak bilinen sezonun açıktaki son üretiminin hasadı da yoğun olarak sürerken, bir çok ülkeden talep gelmesi ise çiftçinin yüzünü güldürüyor. Tarlada birinci kalite domates 11 TL'ye kadar alınırken, kırmızılar iç piyasaya, ala çakır ile pembe toplanan ürünler ise Avrupa'ya gönderiliyor. Bu sene Rusya, Irak, balkanların yanı sıra Avrupa ülkelerinden özellikle Romanya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler den de yoğun talep geldiği bildirildi.

Bereketli bir yıl oldu

Karayakup Köyü'nde domates üreticiliği yaptığını anımsatan Mustafa Yıldız,” Sezon başından beri bereketli bir yıl oldu. Birinci kalite 8 ile 11 TL arasında, ikinci kalite 4 ile 4,5 TL arasında gidiyor, iyi bir fiyat. Domateslerimiz Temmuz 15'de ektik. Bu domates güzlük olarak geçiyor. Yazın fideleri gıdalı güneşi alıyor. Gayet lezzetli bir domates, alanlarda memnun satıcı olarak biz de memnunuz” dedi.

Ürünlerin tarladan organik olarak geldiğini aktaran tarım işçilerinden Meryem Yıldız, paketlemesini rengine ve boyuna göre çakır ile yeşil olarak yurtdışına gidecek şekilde hazırladıklarını kaydetti.

"Ne kadar gurur duysak az, çünkü Avrupa'yı dünyayı doyuruyoruz"

Şuanda hasadı yapılan domateslerin fidelerinin Haziran ile Ağustos ayında toprakla buluştuğunu hatırlatan Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ise” O fidelerin şuanda hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasadını yaptığımız ürünleri bir tesisin içerisinde ihracat için hazırlıyoruz. Bu yıl verim gayet güzel oldu. Kök başı ortalama 4 ile 7 kilogram arasında verim aldık. Geçen yıla göre bu sene verimimiz gayet iyi. Bu yıl Erdemli çiftçisi için çok özel bir yıl oldu. Çünkü dünya da hem ekonomik, hem enerji krizinin ve kıtlığın olduğu dönemlerde ülkemizde 40-50 derece sıcakta herkesin tatil yaptığı ortamda çiftçimiz ille de üretim diyerek fidelerini toprakla buluşturdu” diye konuştu.

Bu yıl Avrupa'nın değişik yerlerine ihracat yaptıklarına da değinen Şahin,” Özellikle Romanya, İspanya, Fransa, İngiltere'ye ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah çiftçilerimiz önümüzdeki yıllarda bölgemizdeki tesislerin daha fazla artması sebebiyle ihracat pazarına yön veririz. Aynı zamanda dünyayı doyururuz diyorum. Erdemli çiftçisi ile ne kadar gurur duysak azdır, çünkü Avrupa'yı dünyayı doyuruyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.