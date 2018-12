Avukat Gökalp: "İşçi ve işveren arasındaki hukuki süreç titizlikle yürütülmeli"

Gökalp, Türkiye'ye karşı yürütülen asimetrik savaş, açıkça uygulanan çok yönlü yaptırımlar, dünyadaki genel ekonomik daralma ve bu gibi durumlardan ortaya çıkan dar boğaz sırasında işçi ve işverenlerin hukuki süreçte izlemesi gereken yol haritasının titizlikle yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, işten çıkarma, işe iade davası, ekonomik darboğaz nedeniyle işten çıkarma, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri konularında önemli bilgiler verdi.

İşletmelerin mevcut yasal ve idari imkanları en verimli şekilde kullanarak, sıkıntılı süreci atlatmaya çalışacaklarını belirten Gökalp, "Özellikle iş hukuku, işverenler tarafından verimli, planlı ve belirli bir süreç dahilinde kullanırlarsa, ağır istihdam maliyeti düşecek, işveren bu süreçte rahatlayacaktır" dedi.

Kısır döngünün işverenleri mecburen işçi çıkarma konusunda karar almaya itebileceğini kaydeden Gökalp, işyerinde işçilerin özlük dosyaları ve işten çıkarılma süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Gökalp, ekonomik kriz nedeniyle sözleşme fesihlerinin her işyerinde farklılık gösterebileceğini belirterek, "Sebeplerin geçerli sebepler olup olmadığı her işyerine göre ayrı ayrı değerlendirilir. Her işyeri açısından şartlar farklıdır. Fesihin son çare olma ilkesinden hareketle, fesih öncesinde ve sonrasında en az 3'er aylık dönemlerde yeni işçi alındı mı, işyerinde fazla mesai yapılıyor mu, mali tablolar nasıl, işçiye farklı bir iş verilemez miydi, işten çıkarılacak işçi neye göre belirlendi, başka tasarruf tedbirleri denendi mi? Gibi sorular cevap aranır" diye konuştu.

"İşveren toplu işçi çıkarma hakkını sınırsız şekilde kullanamaz"

Toplu işçi çıkarma, ancak ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri gibi 'işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu' yapılıyorsa mümkün olduğunu söyleyen Gökalp, "Toplu işçi çıkarma iki nedenle gerçekleşebilir. İşyerinde faaliyet devam ederken iş gücü azalması, işyerinin kapatılması. Toplu işçi çıkarma en az 30 gün önceden Çalışma Genel Müdürlüğü'ne yazılı şekilde bildirim yöntemiyle yapılır" ifadelerini kullandı.