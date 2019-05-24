Avukatlara ‘Kişisel Gelişim ve Beden Dili' eğitimi verildi

Mersin Barosu tarafından avukatlara yönelik ‘Kişisel Gelişim ve Beden Dili' konulu eğitim semineri düzenlendi. Avukatlık mesleğinde karşıdaki kişiyi anlayabilmenin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, “Müvekkilinize hiçbir ön yargıyla yaklaşmadan, onun duygu halini olduğu gibi anlayabilmeniz gerekiyor” dedi.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu, avukatlar ve stajyer avukatların katılımıyla Mersin Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim semineri, Toros Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu'nun sunumuyla gerçekleşti.

“Kişisel gelişim bir yaşam biçimidir”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, kişisel gelişimin bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, “Bu eğitimde, hepimizin hayatımızda kullanabileceği argümanlar hakkında bilgiler verilecek. Kişisel gelişim, özellikle bizim gibi insan ilişkileri temelli bir meslek grubunun olmazsa olmazıdır. Hem dışardaki sosyal yaşamınızı hem de meslek hayatımızda kişiler ve olaylar arasındaki ilişkiyi düzenlememize yardımcı olacak bir seminerdir. Bu seminerin tüm meslektaşımızın gerek günlük yaşamına gerekse meslek hayatına olumlu katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Kişinin kendisini tanıması, hayat yolculuğunun ön koşuludur”

Daha sonra kendini tanıma, etkili iletişim, insan ilişkilerinde beceri kazanmanın yolları ve beden dili hakkında sunum yapan Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, “Kişinin kendisini tanıması, hayat yolculuğunun ön koşuludur. Kendisini tanıyamayan etkili iletişim kuramaz. Dünyada en çok üreyen ‘toz' derler ama ben, dünyada en çok üreyen ‘olumsuz-negatif düşüncelerdir' diye düşünüyorum. Düşüncelerimiz duygularımızı da yansıtır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde en çok sıkıntı yaşadığımız anlar, karşıdaki kişilerin duygularından ve kendi duygularımızdan haberdar olmayarak, bir kör dövüşüne girdiğimiz zamanlardır. Bu durum avukatlık mesleğinde karşınızdaki kişiyi anlayabilmek için çok önemlidir. Müvekkilinize hiçbir ön yargıyla yaklaşmadan, onun duygu halini olduğu gibi anlayabilmeniz gerekiyor. Müvekkilinizin niyetini öğrenebilmeniz için karşınızdaki kişinin duygularını anlamaya dair bir içgörü geliştirebilmeniz gerekiyor. Bunun ön koşulu, kendi duygularınızın farkına varmaktır” ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından Yeşilboğaz, verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Elbeyoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.