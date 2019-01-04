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Avukatlara temel fotoğrafçılık sertifikası verildi

Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından avukatlara yönelik düzenlenen sertifikalı temel fotoğraf eğitimini başarıyla tamamlayan 30 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle katıldı.


Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa İsmet Ünal tarafından organize edilen fotoğrafçılık eğitimde, eğitmen ve fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem tarafından Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde avukatlara ve adliye personeline fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekimine yönelik teknik bilgiler verildi. 5 hafta süren temel fotoğrafçılık eğitimi sonunda katılımcılara sertifikaları, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, eğitmen ve fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem ile Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa İsmet Ünal tarafından verildi. Yeşilboğaz, "Meslektaşlarımızın sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak ve fotoğraf sanatına gönül veren meslektaşlarımızın kendilerini bu yönde geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla, fotoğrafçılık kulübümüz tarafından eğitim düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın gerek kentimizde, gerekse farklı şehirlerde çekmiş olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, toplumsal mesajları da yansıtan fotoğraflarını baromuzda açmış olduğumuz sergide, sanatseverlere sunuyoruz” diye konuştu.

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