Avustralya Büyükelçisi Brown hasır ören Roman kadınlarla buluştu

MERSİN (İHA) – Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Mersin'de kargıdan hasır, şemsiye ve sepet ören Roman kadınlarla bir araya geldi. Roman kadınların ördüğü sepetlerden satın alan Büyükelçi Brown, sepet örmeyi de denedi.

Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun Avustralya Büyükelçiliği DAP programı kapsamında yürüttüğü "Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe" projesi kapsamında Mersin'e geldi. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursu çerçevesinde Roman vatandaşlar için açılan hasır örme üretim atölyesini gezen Büyükelçi Brown'a CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ile projeye destek veren kurumların temsilcileri de eşlik etti. Üretim atölyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükelçi Brown, Roman kadınların hasır ve sepet örmelerini izledi. Hasır ören kadınların yanına oturarak bir süre çalışmalarını izleyen Büyükelçi Brown, sepet örmenin incelikleriyle ilgili detayları dinledikten sonra sepet örmeyi denedi. Zaman zaman Türkçe cümleler kuran Brown, bir de sepet satın aldı. Büyükelçi, üretim atölyesi içinde açılan kreşe de girerek, buradaki çocuklarla sohbet etti. Daha sonra yürüyerek Turgut Reis Mahallesi'ndeki Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu binasına geçen Büyükelçi Brown, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki sepet satış noktasına uğradı. Sepetleri inceleyen Brown, mağaza içindeki Türkiye'nin ilk Roman radyosu olan Radyo Romano Vast'ın yayın yaptığı alanı da gezerek bilgi aldı.

“Burada gördüğüm her şeyden çok etkilendim”

Brown, federasyon binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe' projesi paydaşları ile Roman vatandaşlar için çalışma yapan herkese teşekkür etti. Avustralya Büyükelçiliğinin küçük de olsa bir katkıyla böyle bir projeyi desteklemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Brown, “Özellikle kadınlara ve çocuklara bu projeyle destek sağladığımız için mutluyum. Avustralya hükümeti için en önemli konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği konularında projeleri destelemek, bunu sağlamak, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmelerine destekte bulunmak. Sonuç olarak bu kadar farklı gruplardan, bu kadar farklı kuruluşlardan kişilerin bu proje çevresinde bir araya gelmesinden ve projenin yürümesi için taahhütte bulunmalarını gördüğüm için de çok mutlu oldum. Burada gördüğüm her şeyden çok etkilendim. O yüzden burada yaptığınız çalışmalarınız dolayısıyla hepinize şükranlarımı sunuyorum. Roman vatandaşlara da konukseverlikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler üreterek varlığımızı sürdürmek zorundayız”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, bugün Romanlarla ilgili önemli bir gün olduğunu belirterek, Roman kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonları, Roman kültüründeki örgü sanatına inovatif bir katkı sunarak katma değer üretmeleri ve çocuklarının kreşte eğitim almalarını içeren 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe' projesinin önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Toroslar Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve İŞKUR'un destekleriyle sürdürülen projeye verdikleri destek dolayısıyla Avustralya Büyükelçiliğine ve yerel paydaşlara teşekkür eden Daylam, “Romanların yüzde 96,5'i işsiz ve eğitimle ilgili çok ciddi problemleri var. Bu problemler, siyasi üst bakış açısıyla çözülebilecek problemler. Bizler üreterek varlığımızı sürdürmek zorundayız. ‘Roman kadınlar üretiyor, Türkiye kazanıyor' sloganı kapsamında bizler üretmek zorundayız. Bu anlamda gerek üretim atölyesi, gerek orada ürettiğimiz ürünleri pazarlayabildiğimiz satış noktası çok önemli” diye konuştu.