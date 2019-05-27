Avustralya'daki Türklerin hayatı Mersin'deki fotoğraf sergisine yansıdı

Mersin'de, Avustralyalı Türklerin ülkedeki hayatlarını anlatan 'Kimlik' adlı fotoğraf sergi, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ‘Türklerin Avustralya'ya göçmen olarak gidişinin 50. yıl dönümü' programı öncesinde, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

“Artık göç sebepleri ekonomik sebeplerden farklı sebeplere doğru evrildi”

Seçer, Büyükelçi Innes-Brown'u Mersin'de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Böyle kültürel ve sosyal etkinliklerin olması kentimize bir zenginlik katıyor. Bundan 50 yıl önce benim de çocukluğumu yaşadığım yıllarda, yaşadığım ilçe Tarsus'tan çok sayıda aile Avustralya'ya gitmişti. Daha sonraki 70'li ve 80'li yıllarda bu devam etti. Avrupa'nın birçok ülkesine Türkiye'den işçi statüsünde vatandaşlarımız ekonomik sebeplerle gidiyorlardı. İlk yıllarda vasıfsız olarak giden iş gücü, zaman geçtikçe tersine döndü. Şimdi daha çok vasıflı, beyin göçü diye tabir ettiğimiz insanlar ülkemizden farklı ülkelere iş bulma umuduyla ya da daha rahat bir yaşam sürme umuduyla ülkeyi terk ediyorlar. İnsanlar daha demokratik toplumlarda, hukuk devleti anlayışının daha iyi olduğu ülkelerde, kendilerini çok daha rahat hissedecekleri ülkelerde yaşamak istiyorlar. Artık göç sebepleri ekonomik sebeplerden farklı sebeplere doğru evrildi” dedi.

“Yatırımcılar ile iş birliğine açığız”

Ziyaretin ardından Başkan Seçer, Büyükelçi Innes-Brown ile birlikte Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50'nci yılında Avustralyalı Türklerin ülkedeki hayatlarını anlatan ve ‘Kimlik' adını taşıyan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'daki serginin açılışında konuşan Seçer, Avustralya-Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayarak: "Avustralya ile ilişkilerimiz son derece önemli. Böyle medeni ve kalkınmış bir ülke ile iletişim içerisinde olmamız bize fayda sağlar. Burada bir ticari faaliyetleri var. Bizim için Mersin limanı son derece önemli. Ben belediye başkanı olarak bu konuyu önemsiyorum. Çünkü ticari bir değer katıyor kentime. Kentimde ticaretin, üretimin, istihdamın gelişmesi, Mersin'in refah toplumu olması için önemli çabalar sarf ediyorum. Bu konuda burada yatırım yapmak isteyen, yatırımlarını geliştirmek isteyen bütün yatırımcılarla da iş birliği için hazırız. Büyükelçimizi, Avustralya sermayesinin Mersin gibi önemli fırsatlar barındıran bir kentte yatırım yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Avustralya'da yaklaşık 150 bin Türk Avustralyalı vatandaşımız mevcut”

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Mersin'de böyle bir sergiyi açmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türklerin, Avustralya'ya göçünün tarihini katılımcılar ile paylaştı. Innes-Borwn, “Bugün yaklaşık olarak 150 bin Türk Avustralyalı vatandaşımız mevcuttur ve hepsi de Avustralya'ya büyük katkılarda bulunmaktadır. Bu dikkat çekici göçmenlik başarısını kutlamak amacıyla Melbourne'da bulunan Türk Derneği ve Göç Müzesi ile birlikte çalışarak 'Kimlik' sergisini ortaya çıkardılar” diye konuştu.

“Mersin üçüncü durağımız”

Aynı serginin geçtiğimiz yıl Avustralya'da Melbourne Göç Müzesi'nde sergilendiğini ve Türkiye'de de Mersin'in üçüncü durakları olduğunu kaydeden Büyükelçi Innes-Brown: “Avustralya Büyükelçiliği olarak bu sergiyi gezici sergiye dönüştürerek Türkiye'de farklı illerde sergilemek istemekteyiz. Mersin, Ankara ve Kayseri'den sonra üçüncü durağımız. Başkanımız Vahap Seçer'e sıcak konukseverliği için ve bu mekânı bizlere kullandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Mersin'i ilk defa ziyaret ediyorum ve o yüzden benim için çok önemli bugün burada olmak. Mersin, Türkiye-Avustralya ilişkileri için de özel bir yere sahip. En büyük Avustralya yatırımı Mersin'de bulunuyor. IFM yatırımcıları Mersin limanına yatırım yapmış bulunuyor. O sebeple de Mersin'e gelmeyi çok istedim” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar, 27 Mayıs- 3 Haziran tarihlerinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilenmeye devam edecek.