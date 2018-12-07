İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Tilly, Vali Su'yu ziyaret etti

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Büyükelçi Tilly, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını ifade etti ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.


Vali Ali İhsan Su ise iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini belirtti. Mersin'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna işaret eden Vali Su, şehrin turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.