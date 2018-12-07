Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Tilly, Vali Su'yu ziyaret etti

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Tilly, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını ifade etti ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Vali Ali İhsan Su ise iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini belirtti. Mersin'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna işaret eden Vali Su, şehrin turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizdi.