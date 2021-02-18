Ayağına misina takılan martı ile yardıma giderken arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Mersin'de ayağına misina dolandığını için uçamayarak deniz yüzeyinde çırpınan martı ile kuşa yardım için açıldıkları denizde motoruna misina dolanan teknede mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahilde bir martının denizin yüzeyinde çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıç adamlar, denizin ortasındaki martıya yüzerek ulaştı. Çırpınmaktan bitkin düşen martıyı kısa sürede ayağına dolanan misinadan kurtaran ekipler, yarası olmayan martıyı dinlenmesi için karaya çıkardı.

Kurtarmak için yardıma giden teknenin motoruna da misina dolaştı

Ekipler, martıyı karaya çıkarıp olay yerinden ayrılacağı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duyunca geri döndü. Martının kurtarılması için yardıma giden tekneye de denizdeki başka bir misinanın dolaştığı görüldü. Motoruna misina takıldığı için çalışmayan ve karaya vurma tehlikesi bulunan tekne ve sahipleri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.