Ayaş'ın içme suyu sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllar su sıkıntısı çeken Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nin içmesuyu sorununu çözdü.

MESKİ Genel Müdürlüğü Ayaş Mahallesi'nin içmesuyu sorunu gidermek için, gerçekleştirilen proje çalışmalar kapsamında 1 adet 500 metreküplük depo, bin 44 metre terfi hattı, 315 ve 280 milimetre çaplarında yaklaşık 2 bin 631 metre içmesuyu şebeke hattı döşenerek mahallenin içmesuyu sorunu son buldu. Ayrıca İstikal Caddesinde açılan sondaj kuyusundan elde edilen saniyede 22 litre su ise terfi hattı ile 500 metreküplük depoya iletilerek mahalleye verilen içmesuyu miktarı artırıldı. Tamamlanan içmesuyu projesi ile yaşanan içmesuyu kaybının önüne geçilirken, enerji israfı da son buldu.

Mahallenin yıllardan beri su sorunu yaşadığını belirten Ayaş Mahalle Muhtarı Bayram Kurt, "Ayaş Mahallesi eskiden belde belediye ve dört mahalleden oluşmaktaydı. Yaklaşık 10 bin 500 konut yer almaktadır. Yaz aylarında nüfusumuz 50 bine kadar çıkmaktadır. Ayaşta yıllardır içmesuyu sorunu vardı. Özellikle kış aylarında su kaynağından çamur akıyordu, deniz yükseldiğinde de tuzlu su içiyorduk. Ayaşlı vatandaşlarımız yıllardır bu sıkıntıyla yaşadı. Bu sıkıntımızı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaza iletmemizle birlikte MESKİ yetkilileri mahallemize gelerek gerekli incelemelerin ardından içmesuyu projesi hazırladılar. MESKİ yaptığı içmesuyu çalışması yeni bir depo yapımı, terfi hatları ile birlikte gerçekleştirilen sondaj çalışmayla elde edilen içmesuyunun depomuza iletilmesi sayesinde sağlıklı, kesintisiz bir içmesuyuna kavuştuk. Ayrıca eski adı çanakçılar mahallemiz olan yerde içmesuyu hattı dahi yoktu. Mahalle sakinleri olarak Başkanımız adına hayrat çeşme yaptırdık. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a ve MESKİ yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.