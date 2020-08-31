Aydın: “EPS ile ısı yalıtımı, yüzde 50‘den fazla enerji tasarrufu sağlar”

Aydın, “Yapılacak doğru ısı yalıtımı ile yüzde 50'nin üzerinde enerji tasarrufu sağlar, ısı kayıplarını ve ısı artışlarını azaltır, ortamlar arası ısı transferini önleriz” dedi.

Aydın, binalarda ısı yalıtımının önemine ilişkin açıklama yaptı. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan ve rezervleri kısıtlı olan petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların bugün hızla tükenmekte olduğunun altını çizen Aydın, “Enerji ihtiyacının sürekli arttığı, ancak kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Isı yalıtımı ise en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle 4 mevsimin yas¸andıgˆı u¨lkemizde, kıs¸ın ısınmak, yazın da serinlemek ic¸in kullanılan enerji tu¨ketimi her gec¸en gu¨n artmaktadır. Enerji ihtiyacımızın yüzde 70'ini ithal ederken, bu enerjinin yüzde 30-40'ı binalarda tu¨ketilmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliligˆi, enerji arz gu¨venligˆinin sagˆlanması, dıs¸a bagˆımlılık risklerinin azaltılması, c¸evrenin korunması ve iklim degˆis¸ikligˆine karşı mu¨cadeleye destek olunması amacıyla u¨lkemizde enerji verimliligˆiyle ilgili pek c¸ok politika gelis¸tirilmektedir' dedi.

Teknopanel EPS Satış Müdürü Aydın, binalarda enerji verimliligˆi ic¸in uygulamaya giren ‘Binalarda Enerji Performansı Yo¨netmeligˆi' ile birlikte mevcut ve yeni yapılacak binalar ic¸in ‘Binalarda Enerji Kimlik Belgesi' alma zorunlulugˆu getirildiğini anımsattı. Aydın, “Binalarda ısı kayıplarının yüzde 50'si dıs¸ duvarlarda, yüzde 25'i c¸atılarda, yüzde 20'si pencere ve kapılarda, yüzde 10'u zemin kat ve temel duvarlarında gerc¸ekles¸mektedir. Binanıza yaptırdıgˆınız ısı yalıtımının sagˆladıgˆı enerji tasarrufu, ısı ve elektrik giderlerinizi yüzde 50 oranında azaltır, enerji ve dogˆal kaynakların daha verimli kullanılmasını sagˆlar” diye konuştu.

“Ülkemizde ısı yalıtım bilinci giderek artıyor”

“Kıs¸ aylarında u¨s¸u¨memek ic¸in ko¨mu¨r, dogˆalgaz gibi yakıtlar kullanarak ısıyı artırır, yaz aylarında da klima gibi sogˆutma cihazlarıyla ısıyı du¨s¸u¨ru¨ru¨z” diyen Aydın, bu ısıtma ve sogˆutma is¸lemleri sırasında da bu¨yu¨k miktarda enerji harcandığına dikkat çekti. Aydın, “Yapılacak doğru ısı yalıtımı ile yüzde 50'nin u¨zerinde enerji tasarrufu sağlar, ısı kayıplarını ve ısı artıs¸larını azaltır, ortamlar arası ısı transferini o¨nleriz. Yapılan doğru ısı yalıtımı ile aynı zamanda yapıların o¨mru¨nu¨ uzatırken, binanın degˆerini de artırırız. Sagˆlıklı bir yas¸am su¨rmek, dogˆal kaynakların tu¨ketimini azaltarak ku¨resel ısınmaya kars¸ı o¨nlem almak, sagˆlıklı bir c¸evre olus¸turmak ve u¨lke ekonomisini korumak ic¸in de ısı yalıtımının hayata gec¸irilmesi gereklidir. Enerji verimliligˆi sagˆlayan ısı yalıtım uygulamaları projelerin bas¸langıc¸ yatırımları ac¸ısından ek bir maliyet gibi algılanabilir. Ancak geri do¨nu¨s¸leri hesaplandıgˆında o¨nemli ekonomik kazanımlar elde edilir” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 22 milyon konuttan yüzde 20'si yalıtılmış durumda”

Bugün Türkiye'deki toplam konutların yüzde 20'sinin yalıtılmış olduğu bilgisini veren Aydın, şunları söyledi:

“Bir binaya yalıtım yaparak yüzde 50'den fazla enerji tasarrufu sağlandığı ve toplam enerji tüketiminin yüzde 33‘ünün konutlarda tüketildiği düşünülünce ısı yalıtımı bilinci ile binalara ısı yalıtımı yapılmasının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Bugün ülkemizde yaklaşık 20-22 milyon konut bulunduğunu ve sadece yüzde 20'lik kısmının yalıtılmış olduğunu biliyoruz. Teknopanel olarak Mersin, Sakarya, İzmir, İstanbul'da yer alan üretim tesislerimizde toplam 1,6 milyon metreküplük EPS ürünleri üretim kapasitemiz ile sektörde lider olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tam kapasiteye yakın satışımız ve pazarlama aksiyonlarımızla müşterilerimize 66 ilde 75'e yakın bayimizle ulaşıyor, Teknopor EPS Ürünleri ve Teknosistem mantolama sistemleri markalarımızla hizmet veriyoruz. Sektörde hem kurumsal olarak hem de bayilerimiz ve EPS Sanayi Derneği vasıtasıyla yalıtım bilincini artırıcı faaliyetlerde de bulunuyoruz. EPS ile ısı yalıtımı, standart ve yönetmelikler, enerji verimliliği konularında EPSDER işbirliği ile farklı bölgelerde seminerler düzenleyerek bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.”